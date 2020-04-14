Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов в интервью "Правде.Ру" высказал своё мнение о руководстве Союза биатлонистов России (СБР). По его словам, в организации собрались недостойные люди.

Ранее правление СБР рекомендовало назначить главным тренером сборной Валерия Польховского, которого Тихонов считает "абсолютно безграмотным человеком".

"Сейчас Майгурова, Барнашова, Польховского. Королькевича я вообще не пустил бы на территорию страны. Развалили всё до основания. И опять вся эта мразь собирается в кучу.

Уже Красноярск, Свердловск, Мордовия, Чувашия – все против них. Кто-то такой Нуждов? Займись делом. С тебя надо было давно сорвать погоны и выгнать. Это интриги.

Сделали поправку - теперь правление принимает все решения. А что такое правление? У нас когда-то было правление колхоза.

Раньше была прекрасная команда, была прекрасная федерация, был исполком, когда решалось все коллегиально. А здесь собрались, решили Польховского. Его надо просто выгнать. Я бы его просто близко не подпускал. А он пытается что-то.

Если он считает, что я его оскорбил, любого из них, подайте в суд на Тихонова. Уже душа болит. Если только в биатлоне. Это любую отрасль возьмите. Такие же подонки руководят как Польховский, как Нуждов. Отсюда вся нищета и коронавирус раздутый", - заявил Тихонов.