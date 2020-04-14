ЦСКА предлагал судье Хусаинову 50 тыс. долларов за матч со "Спартаком"

Российский арбитр Сергей Хусаинов рассказал о самой крупной взятке, которую ему предлагали за карьеру. Судья ФИФА работал до 1999 года. Хусаинов провёл более 100 матчей в чемпионате России и 75 в первенстве СССР.

По словам Хусаинова, в 1999 году ему предложили 50 тыс. долларов за судейство в пользу ЦСКА в дерби против "Спартака".

"Президент ЦСКА Шахруди Дадаханов перед дерби со "Спартаком" в 1999 году предлагал 50 тысяч долларов. Это был матч в День Победы, показывали по Центральному телевидению", — заявил Хусаинов в интервью "Бизнес Online".

Хусаинов заявил, что отказался от предложение, а матч судил в пользу "Спартака", чтобы доказать руководителям ЦСКА, что его нельзя купить за деньги.