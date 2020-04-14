ЦСКА предлагал судье Хусаинову 50 тыс. долларов за матч со "Спартаком"

Российский арбитр Сергей Хусаинов рассказал о самой крупной взятке, которую ему предлагали за карьеру. Судья ФИФА работал до 1999 года. Хусаинов провёл более 100 матчей в чемпионате России и 75 в первенстве СССР.
По словам Хусаинова, в 1999 году ему предложили 50 тыс. долларов за судейство в пользу ЦСКА в дерби против "Спартака".
"Президент ЦСКА Шахруди Дадаханов перед дерби со "Спартаком" в 1999 году предлагал 50 тысяч долларов. Это был матч в День Победы, показывали по Центральному телевидению", — заявил Хусаинов в интервью "Бизнес Online".
Хусаинов заявил, что отказался от предложение, а матч судил в пользу "Спартака", чтобы доказать руководителям ЦСКА, что его нельзя купить за деньги.
"В спорных ситуациях принимал решения в пользу "Спартака". Хотелось доказать чеченским руководителям ЦСКА, что не все в этом мире за деньги делается. Красно-белые выиграли — 1:0. После игры армейцы подали апелляцию по семи эпизодам на назначение пенальти. Так мне потом сказали, что ЦСКА еще и экспертной комиссии подсунул. Но в итоге все равно ничего не подтвердили", — заявил Хусаинов.
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