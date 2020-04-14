Тренер Нурмагомедова уже не хочет боя с Фергюсоном

Хавьер Мендес, тренер российского бойца Хабиба Нурмагомедова обозначил возможные сроки следующего боя чемпиона UFC. 18 апреля россяин должен был встретиться с американцем Тони Фергюсоном, но их поединок был отменён в связи с пандемией коронавируса.

"Если речь идет об августе, то, думаю, это будет Сан-Франциско. В сентябре - наверное, Абу-Даби", - заявил Мендес в интервью MMA Fighting.

Кроме того, по мнению Мендеса, Хабибу стоит переключиться на другого соперника. Тренер хотел бы видеть его поединок с Джастином Гэтжи.

"Если бы мне предоставили выбор, я предпочел бы бой с Гэтжи, поскольку хочу гарантий, что поединок состоится. Только из-за того, что произошло (с боем против Фергюсона). Но ситуация может измениться", - заявил Мендес.

Бой Нурмагомедова и Фергюсона был отменён в пятый раз. Гэтжи должен был заменить Хабиба, но турнир UFC 249 в итоге был перенесен на более поздний срок.