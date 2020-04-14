Косторная заявила, что после пандемии будет заново учиться кататься

Российская фигуристка Алёна Косторная заявила, что все спортсмены ощутят на себе последствия от пандемии коронавируса. По её словам, затяжная пауза из-за самоизоляции негативно скажется на фигуристах.

Косторная считает, что ей придётся заново учиться кататься.

"У нас такого не было раньше. Думаю, как и все, когда выйду на лед, буду практически заново учиться кататься. Такой перерыв. Это нам несвойственно. Но придется как-то с этим справляться", — приводит ТАСС слова Косторной.

Алёна Косторная

В сезоне-2019/20 Косторная впервые выступала во взрослом катании. Она выиграла все соревнования, кроме чемпионата мира, который был отменён: