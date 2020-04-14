Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе показала, как проводит время на самоизоляции. Трёхкратная олимпийская чемпионка вместе с семьёй станцевала под песню UNO питерской группы Little Big.
Клип на песню, подготовленную для Евровидения-2020, набрал почти 70 млн просмотров на данный момент.
"А как проходит ваша самоизоляция?" - подписала видео Вяльбе.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
А как проходит ваша самоизоляция?👯♂️👯♀️
Врач и телеведущий Александр Мясников не поверил в статистику, по которой 70% пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, умирают.