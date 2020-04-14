200 тысяч заболевших, до 5 тысяч погибших: прогноз Геркуса по COVID-19

Российский предприниматель, спортивный менеджер Илья Геркус поделился прогнозом по пандемии коронавируса COVID-19 в России. Свою позицию бывший замдиректора "Зенита" и президент "Локомотива" опубликовал в Twitter.

По мнению Геркуса, в России пандемия будет протекать намного легче, чем в Европе. Пик впышки заболевания ожидается на конец апреля, а окончание - в конце мая.

"Рост числа заболевших в России продолжается, но его темпы сильно ниже наших европейских соседей. К тому же, не будем забывать, что помимо естественного роста количества заболевших, расширяется количество тестов, то есть точность выявления заболевания. В каком-то смысле за счет увеличения числа тестов сегодня мы выявляем тех, кого пропустили вчера. Рост количества погибших также очень умеренный и сильно ниже наших соседей. Исходя из моих оценок, пик роста заболевших мы пройдем в конце апреля, основная стадия эпидемии закончится к концу мая, всего заболеют около 200 тысяч человек, погибших менее 5 тысяч", - написал Геркус.

Судя по графику, опубликованному Геркусом, "плато" пандемии продлится с 22 апреля по 2 мая. Ожидается, что в эти числа будет выявлено от 5 до 6 тысяч случаев заражения ежедневно.