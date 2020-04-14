Тихонов ответил Хованцеву на слова о поколении, воспитанном на допинге

Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов в интервью "Правде.Ру" не согласился с тем, что целое поколение биатлонистов в России воспитано на допинге. Такую фразу ранее произнёс главный тренер сборной Анатолий Хованцев.

Тихонов считает, что Хованцев таким образом выражает собственную обиду за то, что его убрали из сборной. Правление Союза биатлонистов России (СБР) рекомендовало назначить на эту должность Валерия Польховского.

"Тут, конечно, Толя неправ абсолютно. Это говорят его обиды то, что его так некрасиво убрали. Но надо оставаться мужиком. Толя был и остается для меня другом. Но второй вопрос: я тоже не могу понять, о каком поколении идет речь. Если говорить о тех временах, когда руководила моя команда, я бы сказал, что был один абсолютно объяснимый допинг, о нем писали, о нем говорили, у меня в книге есть и на сайте", — заявил бывший глава СБР.

"Ни Жуков, ни Мутко не обращали внимания"

Тихонов возглавлял СБР с 1996 по 2008 год. По его словам, большое количество допинговых случаев возникло после его ухода. Вместе с тем, олимпийский чемпион призвал не говорить о целом поколении. По его мнению, причина была в безграмотном управлении со стороны федерации.

"Все произошло, я не назову поколением, это когда пришли руководить Кущенко, Пак, Майгуров, Барнашов. Вот тут у нас было около 20 и больше допингов. Но это не поколение. Это было безграмотное управление абсолютно бестолковых людей. Я их всех вместе называю. Как я могу относиться к Барнашову, если он олимпийский чемпион? Я ему передавал эстафету в Америке. И он не мог этому противостоять. Потому что зарплату платят и глубоко плевать, особенно Барнашову. И был тренером, и все прочее. Это приспособленчество к этому и привело. Будь я на месте Барнашова, поднял бы хай, просто натуральным образом поставил бы вопрос перед руководством, где угодно. Ведь самое интересное, обратите внимание, уже всем это надоело. Я об этом говорил с трибуны Министерства спорта, Олимпийского комитета, что настанет час, и мы опозоримся на весь мир. У меня и в книгах это есть. Никто не обращал внимания. Ни Жуков, ни Мутко. И мы пришли к этому. Причина только одна, что никто не хотел заниматься этим вопросом. Мы впереди планеты всей", — продолжил Тихонов.

"За Хованцева говорят его обиды"

Олимпийский чемпион заявил, что такими словами Хованцев позорит сам себя. У Тихонова возник вопрос — почему тренер не говорил о допинговой проблеме раньше?

"А то, что Хованцев, это говорят его обиды. Толя, не надо обобщать. Мы имели огромнейшие победы, имели постоянные финалы кубка мира. Соревнований больше в России нигде не проводились. Нельзя сказать, что целое поколение заколотое. Тогда, Толя, что ты после драки кулаками? Когда Тихонов об этом говорил, ты же молчал. Если ты знал, где же твое мужское начало, дорогой ты мой? Ты сам себя позоришь", — сказал Тихонов.

"Хованцев почувствовал себя гигантом"

Также бывший глава СБР высказал мнение о том, что Хованцев не подходил на должность главного тренера сборной.