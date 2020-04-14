Бывший футболист сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что гол в ворота сборной России в 1999 году не был случайным. Украинцы благодаря этому мячу сравняли счёт 1:1 и лишили россиян шансов на попадание на Евро-2020.
По словам Шевченко, он продолжительное время тренировал подобные удары с тренером Леонидом Буряком. Кроме того, украинцам помогло то, что перед вратарем Александром Филимоновым находилась большая группа футболистов.
"Штрафной в ворота Александра Филимонова не был случайным. Во-первых, я так уже забивал — "Баварии", "Карпатам", кому-то ещё. Во-вторых, мы много работали над стандартами после тренировок с Леонидом Буряком, который ассистировал тогда в сборной Йожефу Сабо.
Тренер был в прекрасной форме, а его идеальные пласирующие передачи с фланга помогали нам с Сергеем Ребровым работать над завершением. После этого мы подавали угловые и штрафные. Я всегда старался направлять мяч в ворота, если это было под удобную правую ногу.
Поставил себе такую цель: любая подача — только в створ. Мяч направляется по определённой траектории, вылетает за стенкой, опускается вниз — это всегда сложно для вратаря. А если перед голкипером пробегает группа игроков, а мы договаривались, что она будет пробегать, то шансы у бьющего повышаются. Примерно так всё и получилось", — заявил Шевченко в интервью порталу "Команда №1".
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