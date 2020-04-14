Шевченко рассказал о легендарном голе в ворота Филимонова

Бывший футболист сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что гол в ворота сборной России в 1999 году не был случайным. Украинцы благодаря этому мячу сравняли счёт 1:1 и лишили россиян шансов на попадание на Евро-2020.

По словам Шевченко, он продолжительное время тренировал подобные удары с тренером Леонидом Буряком. Кроме того, украинцам помогло то, что перед вратарем Александром Филимоновым находилась большая группа футболистов.