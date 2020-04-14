Организаторы велогонки "Тур де Франс" перенесут старты на более поздний срок. Решение связано с тем, что ограничительные меры по борьбе с коронавирусом COVID-19 продлены до середины июля, сообщает ВВС.
В понедельник вечером с обращением к французам выступил президент страны Эммануэль Макрон. Он заявил, что запрет на проведение массовых мероприятий будет продлён.
Велогонка была запланирована с 27 июня по 19 июля. Ранее предполагалось, что решение по "Большой петле" будет принято не раньше середины мая.
Международный союз велосипедистов (UCI) объявил об остановке всех соревнований до 1 июня. В результате была отменена другая крупная многодневка — "Джиро д'Италия".
Врач и телеведущий Александр Мясников не поверил в статистику, по которой 70% пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, умирают.