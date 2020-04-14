"Тур де Франс" будет перенесен после решения Макрона

Организаторы велогонки "Тур де Франс" перенесут старты на более поздний срок. Решение связано с тем, что ограничительные меры по борьбе с коронавирусом COVID-19 продлены до середины июля, сообщает ВВС.

В понедельник вечером с обращением к французам выступил президент страны Эммануэль Макрон. Он заявил, что запрет на проведение массовых мероприятий будет продлён.

Велогонка была запланирована с 27 июня по 19 июля. Ранее предполагалось, что решение по "Большой петле" будет принято не раньше середины мая.

Международный союз велосипедистов (UCI) объявил об остановке всех соревнований до 1 июня. В результате была отменена другая крупная многодневка — "Джиро д'Италия".