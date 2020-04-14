Навка рассказала, как встречает Пескова с работы

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка в эфире передачи "Вечер с Ургантом" на Первом канале рассказала о том, как проводит время в период самоизоляции. По словам фигуристки, она впервые за три недели выбралась из дома.

"Я уже три недели хожу в одних трениках. Спасибо, что позвали к себе, — это повод нарядиться, надеть каблуки, накраситься, сделать причёску. Признаюсь, такой размеренный образ жизни затягивает: треники, вот это всё", — сказала Навка.

Также бывшая спортсменка рассказала о том, как встречает с работы своего мужа, пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

"Единственный человек в нашей семье, который продолжает ходить на работу, — это мой дорогой супруг. Когда он приходит домой, мы его опшикиваем, всё как положено", — рассказала Навка.

Карьера Навки

Навка в паре с Романом Костомаровым выиграла золото Олимпиады-2006 в Турине. Также в активе фигуристки: