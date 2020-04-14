Вирусологи против возобновления футбольных матчей в Италии

Профессор Джованни Реццо, завкафедры инфекционных заболеваний итальянского Института здоровья заявил, что футбольные матчи не могут быть возобновлены. Учёный не смог дать оптимистичный прогноз по поводу пандемии, сообщает Radio Golex.

Кафедра, которую возглавляет Реццо, консультирует правительство Италии по вопросам пандемии. По мнению профессора, говорить об ослаблении карантинных мер преждевременно.

"Определенно, решать нужно политикам. Но это спорт, в котором есть контакты, и эти контакты связаны с определенным риском заражения", - заявил Реццо.

Ранее сообщалось, что матчи Серии А планируется возобновить 31 мая, а завершить сезон 12 июля. Вероятнее всего, игры будут в любом случае проходить без зрителей.