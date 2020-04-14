В ФИФА считают, что матчей сборных в 2020 году не будет

Вице-президент ФИФА Виктор Монтальяни высказал своё мнение по поводу проведения матчей во время пандемии коронавируса. По его словам, международных матчей не будет как минимум до 2021 года.

По мнению Монтальяни, ситуацию осложняет не сам коронавирус, а ограничительные меры, которые были введены практически во всех странах. Так, многие государства закрыли свои границы.

"Я лично думаю, что это может быть сложной задачей. Не столько из-за проблем со здоровьем во всем мире и различной степенью готовности, сколько из-за того, что отправимся в международные поездки. Приоритет — национальный футбол. В сентябре еще запланированы матчи, но не думаю, что у такой идеи прочная основа. Если нам дадут зеленый свет, то очень сомневаюсь, что первый матч будет с болельщиками. Это огромный риск. Почти уверен, что это будет поэтапный подход", — заявил Монтальяни в интервью АР.

Ранее были перенесены несколько соревнований среди национальных сборных: