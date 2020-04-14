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Источник Правда.Ру

Пятеро россиян признаны лучшими игроками НХЛ в своём возрасте

Спорт » Командные виды » Хоккей

Авторитетный портал Sportsnet представил свою версию лучших хоккеистов НХЛ в своём возрасте. В рейтинг попали пять россиян.

Всего в списке 24 игрока в возрасте от 18 до 43 лет. Самый молодой — Джек Хьюз из "Нью-Джерси", самый опытный — Здено Хара из "Бостона".

Андрей Свечников - лучший среди 20-летних. Форвард второй сезон выступает в НХЛ. Он провёл 150 матчей, в которых набрал 98 очков (44 шайбы и 54 передачи). Россиянин получил популярность благодаря своим "лакросс-голам".

Также в списке Никита Кучеров, Артемий Панарин, Евгений Малкин и Александр Овечкин.

Лучшие игроки НХЛ в своём возрасте

  • 18 лет — Джек Хьюз ("Нью-Джерси Дэвилз).
  • 19 лет — Расмус Далин ("Баффало Сэйбрз").
  • 20 лет — Андрей Свечников ("Каролина Харрикейнз").
  • 21 год — Элиас Петтерсон ("Ванкувер Кэнакс").
  • 22 года — Остон Мэтьюз ("Торонто Мэйпл Ливз").
  • 23 года — Коннор Макдэвид ("Эдмонтон Ойлерз").
  • 24 года — Натан Маккиннон ("Колорадо Эвеланш").
  • 25 лет — Сет Джонс ("Коламбус Блю Джекетс").
  • 26 лет — Никита Кучеров ("Тампа-Бэй Лайтнинг).
  • 27 лет — Марк Стоун ("Вегас Голден Найтс").
  • 28 лет — Артемий Панарин ("Нью-Йорк Рейнджерс").
  • 29 лет — Виктор Хедман ("Тампа-Бэй Лайтнинг").
  • 30 лет — Джон Карлсон ("Вашингтон Кэпиталз").
  • 31 год — Брэд Маршанд ("Бостон Брюинз").
  • 32 года — Сидни Кросби ("Питтсбург Пингвинз").
  • 33 года — Евгений Малкин ("Питтсбург Пингвинз").
  • 34 года — Александр Овечкин ("Вашингтон Кэпиталз").
  • 35 лет — Райан Суттер ("Миннесота Уайлд").
  • 36 лет — Марк Джиордано ("Калгари Флэймз").
  • 37 лет — Пека Ринне ("Нэшвилл Предаторз").
  • 38 лет — Джастин Уильямс ("Каролина Харрикейнз").
  • 39 лет — Райан Миллер ("Анахайм Дакс").
  • 40 лет — Джо Торнтон ("Сан-Хосе Шаркс").
  • 43 года — Здено Хара ("Бостон Брюинз").
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