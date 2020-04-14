Пятеро россиян признаны лучшими игроками НХЛ в своём возрасте

Авторитетный портал Sportsnet представил свою версию лучших хоккеистов НХЛ в своём возрасте. В рейтинг попали пять россиян.

Всего в списке 24 игрока в возрасте от 18 до 43 лет. Самый молодой — Джек Хьюз из "Нью-Джерси", самый опытный — Здено Хара из "Бостона".

Андрей Свечников - лучший среди 20-летних. Форвард второй сезон выступает в НХЛ. Он провёл 150 матчей, в которых набрал 98 очков (44 шайбы и 54 передачи). Россиянин получил популярность благодаря своим "лакросс-голам".

Также в списке Никита Кучеров, Артемий Панарин, Евгений Малкин и Александр Овечкин.

Лучшие игроки НХЛ в своём возрасте