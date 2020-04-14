Пятеро россиян признаны лучшими игроками НХЛ в своём возрасте
Авторитетный портал Sportsnet представил свою версию лучших хоккеистов НХЛ в своём возрасте. В рейтинг попали пять россиян.
Всего в списке 24 игрока в возрасте от 18 до 43 лет. Самый молодой — Джек Хьюз из "Нью-Джерси", самый опытный — Здено Хара из "Бостона".
Андрей Свечников - лучший среди 20-летних. Форвард второй сезон выступает в НХЛ. Он провёл 150 матчей, в которых набрал 98 очков (44 шайбы и 54 передачи). Россиянин получил популярность благодаря своим "лакросс-голам".
Также в списке Никита Кучеров, Артемий Панарин, Евгений Малкин и Александр Овечкин.
Лучшие игроки НХЛ в своём возрасте
- 18 лет — Джек Хьюз ("Нью-Джерси Дэвилз).
- 19 лет — Расмус Далин ("Баффало Сэйбрз").
- 20 лет — Андрей Свечников ("Каролина Харрикейнз").
- 21 год — Элиас Петтерсон ("Ванкувер Кэнакс").
- 22 года — Остон Мэтьюз ("Торонто Мэйпл Ливз").
- 23 года — Коннор Макдэвид ("Эдмонтон Ойлерз").
- 24 года — Натан Маккиннон ("Колорадо Эвеланш").
- 25 лет — Сет Джонс ("Коламбус Блю Джекетс").
- 26 лет — Никита Кучеров ("Тампа-Бэй Лайтнинг).
- 27 лет — Марк Стоун ("Вегас Голден Найтс").
- 28 лет — Артемий Панарин ("Нью-Йорк Рейнджерс").
- 29 лет — Виктор Хедман ("Тампа-Бэй Лайтнинг").
- 30 лет — Джон Карлсон ("Вашингтон Кэпиталз").
- 31 год — Брэд Маршанд ("Бостон Брюинз").
- 32 года — Сидни Кросби ("Питтсбург Пингвинз").
- 33 года — Евгений Малкин ("Питтсбург Пингвинз").
- 34 года — Александр Овечкин ("Вашингтон Кэпиталз").
- 35 лет — Райан Суттер ("Миннесота Уайлд").
- 36 лет — Марк Джиордано ("Калгари Флэймз").
- 37 лет — Пека Ринне ("Нэшвилл Предаторз").
- 38 лет — Джастин Уильямс ("Каролина Харрикейнз").
- 39 лет — Райан Миллер ("Анахайм Дакс").
- 40 лет — Джо Торнтон ("Сан-Хосе Шаркс").
- 43 года — Здено Хара ("Бостон Брюинз").