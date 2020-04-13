На стадионе "Тоттенхэма" оборудуют родильное отделение

"Тоттенхэм" предоставил свой стадион для врачей, которые ведут борьбу с пандемией коронавируса COVID-19. Арена будет переоборудована под центр диагностики инфекции.

Кроме того, на стадионе откроют гинекологическое и родильное отделение, сообщает пресс-служба "шпор".

Ранее "Тоттенхэм" предоставлял стадион для проживания врачей, которые задействованы в борьбе с пандемией. Все решения руководства "шпор" связаны с тем, что больницах Лондона недостаточно мест.

"Тоттенхэм" стал первым клубом премьер-лиги, который предоставил свой стадион медикам.