"Тоттенхэм" предоставил свой стадион для врачей, которые ведут борьбу с пандемией коронавируса COVID-19. Арена будет переоборудована под центр диагностики инфекции.
Кроме того, на стадионе откроют гинекологическое и родильное отделение, сообщает пресс-служба "шпор".
Ранее "Тоттенхэм" предоставлял стадион для проживания врачей, которые задействованы в борьбе с пандемией. Все решения руководства "шпор" связаны с тем, что больницах Лондона недостаточно мест.
"Тоттенхэм" стал первым клубом премьер-лиги, который предоставил свой стадион медикам.
Врач и телеведущий Александр Мясников не поверил в статистику, по которой 70% пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, умирают.