В Англии планируют возобновить футбольный чемпионат 6 июня

В Англии планируют начать проводить футбольные матчи 6 июня. Это будет сделано в том случае, если правительство разрешит командам использовать стадионы. При этом все игры пройдут при пустых трибунах, сообщает Mirror.

Футбольная ассоциация (FA), премьер-лига (EPL) и футбольная лига (EFL) намерены выступить с совместным заявлением. Если сезон будет возобновлён, то это произойдёт во всех лигах одновременно.

Ранее сообщалось, что чемпионат в премьер-лиге может быть доигран за пять недель. В таком случае команды должны проводить по 2-3 игры в неделю.