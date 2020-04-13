Кокорин оказался должен футбольному клубу "Сочи"

Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко сообщил о том, что клуб проведёт дополнительные переговоры с полузащитником Александром Кокориным по вопросу сокращения зарплаты. Ранее клуб достиг соглашения со всеми футболистами о том, что в апреле, а возможно и мае, они получат на 50% меньше.

Дело в том, что Кокорин получил уже всю зарплату по контракту, который действует до 30 июня. Это было одним из условий футболиста для перехода в "Сочи".

Таким образом, Кокорин должен вернуть клубу часть полученных денег.