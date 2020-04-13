Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко сообщил о том, что клуб проведёт дополнительные переговоры с полузащитником Александром Кокориным по вопросу сокращения зарплаты. Ранее клуб достиг соглашения со всеми футболистами о том, что в апреле, а возможно и мае, они получат на 50% меньше.
Дело в том, что Кокорин получил уже всю зарплату по контракту, который действует до 30 июня. Это было одним из условий футболиста для перехода в "Сочи".
Таким образом, Кокорин должен вернуть клубу часть полученных денег.
"Договоренность в клубе есть, а как технически это будет сделано с футболистом Кокориным, пока озвучивать не буду. Обсуждал ли этот вопрос с ним? Нет, мы еще не разговаривали, сейчас пока есть чем заняться. Думаю, в течение этой недели обсудим", - заявил Рубашко в интервью ТАСС.
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