Биатлонистка Халиуллина вылечилась от коронавируса

Российская биатлонистка Анастасия Халиуллина сообщила, что была выписана из больницы в Саратове. Девушка была заражена коронавирусом.

21-летню девушку доставили в больницу 27 марта с подозрением на COVID-19. Девушка в начале марта находилась на соревнованиях в Европе. Сама Халиуллина считает, что заразилась в аэропорту при возвращении в Россию.

Халиуллина сообщила, что её выписали из больницы после двух отрицательных тестов.