Российская биатлонистка Анастасия Халиуллина сообщила, что была выписана из больницы в Саратове. Девушка была заражена коронавирусом.
21-летню девушку доставили в больницу 27 марта с подозрением на COVID-19. Девушка в начале марта находилась на соревнованиях в Европе. Сама Халиуллина считает, что заразилась в аэропорту при возвращении в Россию.
Халиуллина сообщила, что её выписали из больницы после двух отрицательных тестов.
"Меня выписали, есть два отрицательных теста", - сказала Халиуллина в комментарии ТАСС.
Врач и телеведущий Александр Мясников не поверил в статистику, по которой 70% пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, умирают.