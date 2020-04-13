"Зенит" хочет купить первого футболиста, заразившегося коронавирусом

"Зенит" ведёт переговоры о покупке защитника "Ювентуса" Даниэле Ругани. Питерцы сделали футболисту предложение в размере 2,5 млн евро в год, сообщает TuttoMercatoWeb.

Ругани оказался первым футболистом, у которого был выявлен COVID-19. После этого было принято решение приостановить чемпионат Серии А. "Ювентус" не против перехода игрока. В последнее время футболист выпал из основной обоймы команды.

Даниэле Ругани

Ругани является воспитанником "Эмполи". В этой же команде он начал профессиональную карьеру, а в 2015 году перешёл в "Ювентус".

За туринскую команду Ругани провёл 94 матча, в которых забил семь мячей. За последний сезон отыграл всего семь поединков.

В сборной Италии с 2016 по 2018 год провёл семь матчей.