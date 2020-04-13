Портал The Athletic составил список худших хоккеистов, выступавших в НХЛ. Игроки распределены по номерам. Представлен худший игрок под номером 0, под номером 1 и так далее, до 99-го.
В списке из 100 человек восемь россиян:
Последний из списка россиян - Шипачёв - в 2017 году перешёл из СКА в "Вегас Голден Найтс", но провёл в составе команды всего три игры. Хоккеист отказался выступать за фарм-клуб "Вегаса", из-за чего возник конфликт с руководством клуба.
После этого вернулся в СКА, а позже подписал контракт с москвоским "Динамо".
Врач и телеведущий Александр Мясников не поверил в статистику, по которой 70% пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, умирают.