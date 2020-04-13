Восемь россиян включены в список худших хоккеистов НХЛ

Портал The Athletic составил список худших хоккеистов, выступавших в НХЛ. Игроки распределены по номерам. Представлен худший игрок под номером 0, под номером 1 и так далее, до 99-го.

В списке из 100 человек восемь россиян:

Ян Голубовский - 5-й номер;

Александр Суглобов - 9-й;

Андрей Зюзин - 20-й;

Евгений Грачев - 78-й;

Алексей Яшин - 79-й;

Энвер Личин - 81-й;

Никита Никитин - 86-й;

Вадим Шипачёв - 87-й.

Вадим Шипачёв

Последний из списка россиян - Шипачёв - в 2017 году перешёл из СКА в "Вегас Голден Найтс", но провёл в составе команды всего три игры. Хоккеист отказался выступать за фарм-клуб "Вегаса", из-за чего возник конфликт с руководством клуба.

После этого вернулся в СКА, а позже подписал контракт с москвоским "Динамо".