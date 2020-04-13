Нападающий "Сельты" Фёдор Смолов внёс свой вклад в борьбу с пандемией коронавируса. Футболист пожертвовал 1 млн рублей станции скорой помощи в Москве.
По сведениям телеграм-канала "Мутко против", станция использовала эти деньги для покупки респираторов, бактерицидных ламп и специальных очков.
Напомним, в январе Смолов перешёл в "Сельту" из "Локомотива" на правах аренды. Он забил за испанскую команду один гол в шести матчах.
После приостановки чемпионата Испании Смолов около трёх недель находился на самоизоляции в Виго. В начале апреля футболист вернулся в Москву.
Врач и телеведущий Александр Мясников не поверил в статистику, по которой 70% пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, умирают.