Туркменистан, запретивший коронавирус, возобновит футбольный чемпионат

Федерация футбола Туркменистана (TFF) приняла решение возобновить футбольный чемпионат. Турнир был остановлен 13 марта, а заново стартует 19 апреля.

Причиной остановки чемпионата стала пандемия коронавируса COVID-19. В Туркменистане на законодательном уровне запретили слово "коронавирус", поэтому официально ни одного случая заражения нет.

Чемпионат Туркменистана по футболу

В Туркменистане чемпионат проводится по системе "весна-осень". До остановки команды провели три тура. В соревнованиях принимают участие восемь клубов: