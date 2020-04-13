Федерация футбола Туркменистана (TFF) приняла решение возобновить футбольный чемпионат. Турнир был остановлен 13 марта, а заново стартует 19 апреля.
Причиной остановки чемпионата стала пандемия коронавируса COVID-19. В Туркменистане на законодательном уровне запретили слово "коронавирус", поэтому официально ни одного случая заражения нет.
В Туркменистане чемпионат проводится по системе "весна-осень". До остановки команды провели три тура. В соревнованиях принимают участие восемь клубов:
Врач и телеведущий Александр Мясников не поверил в статистику, по которой 70% пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, умирают.