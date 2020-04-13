Хоккеист Денисов рассказал о сложностях с коронавирусом в США

Белорусский хоккеист Владимир Денисов рассказал о ситуации с пандемией коронавируса COVID-19 в США. Бывший игрок "Динамо" сейчас проживает во Флориде.

По словам Денисова, выйти на улицу можно, но кроме аптек и продуктовых магазинов ничего не работает. По всей стране ощущается нехватка масок.

Денисов посоветовал меньше слушать СМИ и больше проявлять заботу о близких.

"Я маски и перчатки не ношу. Руки мою и обрабатываю антисептиком. Масок здесь практически нигде нет. Но нашел их в русском магазине. Пять масок стоят 35 долларов!" — приводит ФХБ слова Денисова.

Владимир Денисов

Денисов с 2007 по 2009 год выступал за команды низших американских лиг, но в НХЛ пробиться не смог.

Кроме минского "Динамо", в КХЛ играл за: