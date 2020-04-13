Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что окончательного решение по тренерскому штабу сборной на данный момент нет. Президент высказался категорически против кандидатур, которые были предложение вице-президентом организации Валерием Польховским.
Ранее правление СБР рекомендовало назначить Польховского главным тренером сборной. Вместе с его кандидатурой, минспорта РФ должно рассмотреть представления на должности тренеров мужской и женских команд.
Польховский намерен предложить на эти посты Роберта Кабукова и Владимира Королькевича. По словам Драчёва, он не будет рекомендовать минспорта назначать этих тренеров. Кроме того, не решён вопрос и с Польховским.
"Предложения еще только рассматриваются. И по Польховскому и по всем остальным. Будут предложены какие-то кандидатуры и программы подготовки. Пока всё находится в стадии рассмотрения. Кабуков и Королькевич — это однозначно предложения Польховского. И я буду категорично против этих персон", — заявил Драчёв в комментарии "РИА Новости".
СБР должен сделать представление кандидатов в минспорта до 20 апреля.
Врач и телеведущий Александр Мясников не поверил в статистику, по которой 70% пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, умирают.