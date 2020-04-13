Драчёв отказался от кандидатур Польховского в штаб сборной России

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что окончательного решение по тренерскому штабу сборной на данный момент нет. Президент высказался категорически против кандидатур, которые были предложение вице-президентом организации Валерием Польховским.

Ранее правление СБР рекомендовало назначить Польховского главным тренером сборной. Вместе с его кандидатурой, минспорта РФ должно рассмотреть представления на должности тренеров мужской и женских команд.

Польховский намерен предложить на эти посты Роберта Кабукова и Владимира Королькевича. По словам Драчёва, он не будет рекомендовать минспорта назначать этих тренеров. Кроме того, не решён вопрос и с Польховским.

"Предложения еще только рассматриваются. И по Польховскому и по всем остальным. Будут предложены какие-то кандидатуры и программы подготовки. Пока всё находится в стадии рассмотрения. Кабуков и Королькевич — это однозначно предложения Польховского. И я буду категорично против этих персон", — заявил Драчёв в комментарии "РИА Новости".

СБР должен сделать представление кандидатов в минспорта до 20 апреля.