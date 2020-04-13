Баскетболисту НБА Гоберу угрожали смертью из-за коронавируса

Баскетболист "Юты" Руди Гобер заявил о том, что от почувствовал изменение отношения к нему после того, как заразился коронавирусом COVID-19. Он стал первым игроком НБА, у которого был обнаружен новый вирус.

После того, как диагноз Гобера был поставлен, НБА объявил о приостановке сезона. Матчи не могут возобновить до сих пор.

"Мне поступали смертельные угрозы. Я был на передовой всего этого, мне много чего поступало, но в то же время я был счастлив, что, возможно, смог спасти тысячи и тысячи жизней и защитить многих людей от заражения", — заявил Гобер.

Руди Гобер

Французский центровой в начале карьеры выступал за "Шоле". В 2013 году перебрался в США и всё время выступл за "Юта Джаз".

В 2020 году Гобер стал участником Матча всех звёзд НБА.