Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Новости Все >
Источник Правда.Ру

Баскетболисту НБА Гоберу угрожали смертью из-за коронавируса

Спорт » Командные виды » Баскетбол

Баскетболист "Юты" Руди Гобер заявил о том, что от почувствовал изменение отношения к нему после того, как заразился коронавирусом COVID-19. Он стал первым игроком НБА, у которого был обнаружен новый вирус.

После того, как диагноз Гобера был поставлен, НБА объявил о приостановке сезона. Матчи не могут возобновить до сих пор.

"Мне поступали смертельные угрозы. Я был на передовой всего этого, мне много чего поступало, но в то же время я был счастлив, что, возможно, смог спасти тысячи и тысячи жизней и защитить многих людей от заражения", — заявил Гобер.

Руди Гобер

Французский центровой в начале карьеры выступал за "Шоле". В 2013 году перебрался в США и всё время выступл за "Юта Джаз".

В 2020 году Гобер стал участником Матча всех звёзд НБА.

нба баскетбол коронавирус
Последние материалы
Сайт московской мэрии подвергся масштабной хакерской атаке
Пенсионер отдал мошенникам четыре миллиона, думая, что играет на бирже
Зоологи: потепление климата делает короче крылья соловьев
Альштейн назвал условия отмены режима самоизоляции в России
ВОЗ объяснила, в каких случаях маски опасны для людей
Лопоухим поможет либо скальпель, либо любовь к себе
Глава МОК назвал сумму потерь из-за переноса Олимпиады-2020
В Новосибирске стали считать ОРВИ потенциальным коронавирусом
К лету аренда жилья в России может подешеветь на 25%
Власти Мексики сообщили о дате отмены карантина
Популярное
Новости медицины
Мясников пояснил, почему умирают пациенты, подключенные к аппаратам ИВЛ

Врач и телеведущий Александр Мясников не поверил в статистику, по которой 70% пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, умирают.

Мясников пояснил, почему умирают пациенты, подключенные к аппаратам ИВЛ
Эксперты: коронавирус в Белоруссии - национальная катастрофа
Политика. Новости и аналитика
Эксперты: коронавирус в Белоруссии - национальная катастрофа
Новости медицины
Врач рассказал о "русском чуде" во время пандемии
Здоровье
Стоит ли разогревать пищу в микроволновке? - комментарий эксперта
Василий Амирджанов Коронахайп селебрити с философией бомжей Василий Амирджанов Игорь Буккер Астероид и черная дыра привлекли внимание землян Игорь Буккер Любовь Степушова Домыслы о катастрофе под Смоленском Польше больше не нужны Любовь Степушова
Комментарии
Москвичей привлекут к ответственности за ложные данные в пропуске
Альштейн назвал условия отмены режима самоизоляции в России
Почему такая паника вокруг коронавируса
Почему такая паника вокруг коронавируса
Эксперт объяснил, почему в России не вводят режим ЧС
Самое простое дешевое мыло — лучшее средство против вируса
В России изменилась динамика распространения коронавируса
Почему такая паника вокруг коронавируса
Мясников пояснил, почему умирают пациенты, подключенные к аппаратам ИВЛ
Россияне, потерявшие работу, смогут подработать на полях
Наше государство — устойчиво, но обречено на отставание
Песков объяснил, почему Путин вспомнил о печенегах и половцах
COVID-19 — не природный вирус, а выведенный с заранее намеченными целями
Москвичей предупреждают об активизации мошенников в соцсетях
Адвокат Ассанжа родила ему двоих детей
Фильмы ужасов в реале — биооружие США уничтожает создателей
COVID-19 — не природный вирус, а выведенный с заранее намеченными целями
Патриарх Кирилл обратился с посланием ко всем христианам
Василий Колташов: обнулением недовольна оппозиция, народу важно другое
В ВОЗ назвали причину ухудшения эпидемиологической ситуации в Москве
Василий Колташов: обнулением недовольна оппозиция, народу важно другое
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ