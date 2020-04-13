Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что перенос Игр-2020 на 2021 год будет стоить организации крупной суммы. Решение было принято из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Олимпийские игры теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.
"Точную стоимость переноса еще нужно будет подсчитать. Для МОК возникнут дополнительные расходы в несколько сотен миллионов долларов", — заявил Бах в интервью немецкому изданию FAZ.
Врач и телеведущий Александр Мясников не поверил в статистику, по которой 70% пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, умирают.