Глава МОК назвал сумму потерь из-за переноса Олимпиады-2020

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что перенос Игр-2020 на 2021 год будет стоить организации крупной суммы. Решение было принято из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Олимпийские игры теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.