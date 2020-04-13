Президент УЕФА огласил план завершения Лиги чемпионов

УЕФА планирует обязательно доиграть Лигу чемпионов и Лигу Европы сезона-2019/20. По словам президента организации Александера Чеферина, еврокубковые турниры должны быть доиграны за три недели августа.

Это станет возможным, если национальные чемпионаты возобновятся не позже середины июня, а будут доиграны до конца июля. В таком случае у команд будет возможность провести 12-14 туров и завершить кубки.

Заявление Чеферина

Глава УЕФА заявил, что доигрывать еврокубки осенью нецелесообразно. Союз занимается тем, чтобы чемпионаты возобновились не позднее июня.

"Доигрывать матчи в сентябре или октябре — это уже слишком поздно. В данный момент усилия УЕФА сосредоточены на том, чтобы помочь европейским лигам доиграть свои сезоны. Затем, в августе, в сжатые сроки можно будет определить победителей Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Для соответствия этому плану европейские лиги должны возобновить сезон не позднее середины июня", — приводит Mirror слова Чеферина.

Что нужно доиграть в Лиге чемпионов и Лиге Европы

Еврокубковые турниры были остановлены на стадии 1/8 финала. В Лиге чемпионов необходимо провести ещё четыре матча этой стадии:

"Бавария" — "Челси";

"Барселона" — "Наполи";

"Манчестер Сити" — "Реал";

"Ювентус" — "Лион".

В четвертьфинал перед остановкой турнира вышли:

"Аталанта" (Италия);

"Атлетико" (Испания);

"Лейпциг" (Германия);

"ПСЖ" (Франция).

В Лиге Европы необходимо провести игры в таких парах: