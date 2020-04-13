Нурмагомедов запланировал бой в сентябре

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов в Instagram намекнул на свой следующий поединок. Чемпион UFC в лёгком весе планирует вернуться в октагон в сентябре.

Ранее из-за пандемии коронавируса Хабиб не смог вылететь в США на бой с американцем Тони Фергюсоном. Поединок был отменён, а вместо россиянина должен был участвовать Джастин Гэтжи. Весь турнир UFC 249 позже был отложен на неопределённое время.

Таким образом, Тони сможет встретиться с Хабибом позже, если их бой не будет отменён в шестой раз. Нурмагомедов в Instagram написал, что продолжает тренировки и готовится на сентябрь.