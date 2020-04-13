Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов в Instagram намекнул на свой следующий поединок. Чемпион UFC в лёгком весе планирует вернуться в октагон в сентябре.
Ранее из-за пандемии коронавируса Хабиб не смог вылететь в США на бой с американцем Тони Фергюсоном. Поединок был отменён, а вместо россиянина должен был участвовать Джастин Гэтжи. Весь турнир UFC 249 позже был отложен на неопределённое время.
Таким образом, Тони сможет встретиться с Хабибом позже, если их бой не будет отменён в шестой раз. Нурмагомедов в Instagram написал, что продолжает тренировки и готовится на сентябрь.
"А ведь до сентября не так уж и далеко, хоть самому и тяжело верится, что все закончится к сентябрю, но все же один серьёзный человек сказал: что в мирное время надо к войне готовиться", — написал Хабиб.
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