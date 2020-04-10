Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в интервью "Правде.Ру" прокомментировал сообщение о том, что немецкая Бундеслига запланировала возвращение в начале мая. Ранее появилась информация, согласно которой немецкие клубы уже возобновили тренировки, а сезон будут доигрывать без зрителей.
"Я немного удивлен, потому что каждый день общаемся со всеми... С одной страной, со второй, с третьей... Вы сказали без зрителей, я, кстати, об этом уже давно говорил. Даже если где-то чемпионат начнется, да зрители же не пойдут. Это очень правильно сделают, что без зрителей начнут играть. Потому что люди сами побоятся идти на стадион. Нужно будет привыкнуть, что чемпионаты где-то будут без зрителей сначала", - заявил Мостовой.
Мостовой считает, что говорить о начале футбольных матчей в России пока рано несмотря на то, что в Германии количество заражённых коронавирусом и смертельных случаев в разы больше.
"Нет, однозначно, нельзя. Нет, ну что такое, как это в России начать футбол? А другие виды спорта что? Тоже тогда там начинать? Тогда... Не-не-не-не. Надо дождаться пока медики скажут, что да, действительно, все закончилось или заканчивается, тогда только можно. Не сейчас, ни в коем случае.
Футболистам как минимум две-три недели надо, чтобы хотя бы подготовиться. Но так как сжатые сроки, могут быть две игры в неделю, и три игры в неделю. Ничего страшного", - заявил Мостовой.
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