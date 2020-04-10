Мостовой: Нужно привыкнуть к тому, что футбол будет без зрителей

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в интервью "Правде.Ру" прокомментировал сообщение о том, что немецкая Бундеслига запланировала возвращение в начале мая. Ранее появилась информация, согласно которой немецкие клубы уже возобновили тренировки, а сезон будут доигрывать без зрителей.

"Я немного удивлен, потому что каждый день общаемся со всеми... С одной страной, со второй, с третьей... Вы сказали без зрителей, я, кстати, об этом уже давно говорил. Даже если где-то чемпионат начнется, да зрители же не пойдут. Это очень правильно сделают, что без зрителей начнут играть. Потому что люди сами побоятся идти на стадион. Нужно будет привыкнуть, что чемпионаты где-то будут без зрителей сначала", - заявил Мостовой.

Мостовой считает, что говорить о начале футбольных матчей в России пока рано несмотря на то, что в Германии количество заражённых коронавирусом и смертельных случаев в разы больше.