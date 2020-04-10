Футбольный клуб "Сочи" договорился о снижении зарплат с футболистами. Оклады за апрель будут урезаны на 50% из-за остановки чемпионата и ситуации с коронавирусом.
"Мы договорились с игроками о снижении зарплат на 50 процентов. Футболисты знают, какая ситуация в мире, отнеслись к вопросу с пониманием. Пока речь идет об апрельской зарплате, дальше будем смотреть по развитию событий", — заявил гендиректор "Сочи" Дмитрий Рубашко в комментарии "СЭ".
Ранее о снижении зарплат объявили восемь клубов РПЛ:
В "Ростове", "Урале" и "Тамбове" пока не планируют сокращать зарплаты игрокам. Другие клубы не комментируют ситуацию.
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