"Сочи" договорился с футболистами о снижении зарплаты

Футбольный клуб "Сочи" договорился о снижении зарплат с футболистами. Оклады за апрель будут урезаны на 50% из-за остановки чемпионата и ситуации с коронавирусом.

"Мы договорились с игроками о снижении зарплат на 50 процентов. Футболисты знают, какая ситуация в мире, отнеслись к вопросу с пониманием. Пока речь идет об апрельской зарплате, дальше будем смотреть по развитию событий", — заявил гендиректор "Сочи" Дмитрий Рубашко в комментарии "СЭ".

Сокращение зарплат футболистов

Ранее о снижении зарплат объявили восемь клубов РПЛ:

"Спартак";

ЦСКА;

"Динамо";

"Зенит";

"Локомотив";

"Рубин";

"Уфа";

"Крылья Советов".

В "Ростове", "Урале" и "Тамбове" пока не планируют сокращать зарплаты игрокам. Другие клубы не комментируют ситуацию.