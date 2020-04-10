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Источник Правда.Ру

"Локомотив" уговорил футболистов пойти на снижение зарплаты

Спорт » Командные виды » Футбол

"Локомотив" договорился с футболистами о снижении зарплаты на время остановки чемпионата РПЛ. Соглашение достигнуто сегодня, сообщает "СЭ".

Зарплата футболистов будет снижена на 40%. Кроме того, игроки подписали документы о неразглашении информации.

Сёмин подтвердил сокращение зарплаты

Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин подтвердил эту информацию в комментарии "Чемпионату".

"Отлично, что договорились. Это замечательно. Что касается моей зарплаты, я часть команды и полностью поддерживаю все договорённости, которые есть у игроков", - заявил Сёмин.

Отметим, в четверг в "Спорт-Экспрессе" вышла колонка тренера, в которой он возмутился тем, что вокруг зарплат футболистов сейчас много разговоров.

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