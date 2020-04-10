"Ростов" планирует вернуться к тренировкам 1 мая

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал о планах клуба по выходу из ситуации с пандемией коронавируса. По его словам, команда намерена вернуться к групповым тренировкам 1 мая.

"Планируем 1 мая собрать команду, как будет развиваться ситуация, как обстановка будет здесь в Ростове-на-Дону, возможно, приступим к тренировкам, потому что Российская премьер-лига планирует как один из вариантов начать 7 июня, возобновить чемпионат", — заявил Карпин в интервью "РБК Юг".

"Никто не знает, когда мы начнём"

Вместе с тем уверенности в том, что занятия начнутся 1 мая, нет. Всё будет зависеть от развития ситуации с коронавирусом в Ростовской области.

"Но это все вилами на воде писано, и я думаю, что никто не знает, когда мы начнем, как все будет происходить. Но пока на данный момент ориентируемся начать 1 мая общекомандные тренировки, возможно, с какими-то элементами разбития на группы, потому что не знаем, как все будет складываться", — продолжил Карпин.

"Обязаны провести тестирование на коронавирус"

Кроме того, Карпин заявил, что перед началом тренировок все футболисты и персонал клуба пройдут тесты на COVID-19.