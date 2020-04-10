Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в интервью "РБК Юг" сообщил о том, что в клубе пока не было разговора о сокращении зарплат футболистов. Ранее о снижении окладов на время остановки чемпионата с игроками договорились:
По словам Карпина, такие меры пока не нужны. В то же время, если возникнет такая необходимость, то со стороны игроков возражений быть не должно.
"Разговоров пока таких нет. Если это нужно будет сделать, проблем не будет, футболисты с пониманием отнесутся", - заявил Карпин.
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