Карпин рассказал о ситуации с зарплатами футболистов "Ростова"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в интервью "РБК Юг" сообщил о том, что в клубе пока не было разговора о сокращении зарплат футболистов. Ранее о снижении окладов на время остановки чемпионата с игроками договорились:

ЦСКА;

"Спартак";

"Зенит";

"Динамо";

"Рубин";

"Уфа";

"Крылья Советов".

По словам Карпина, такие меры пока не нужны. В то же время, если возникнет такая необходимость, то со стороны игроков возражений быть не должно.