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Источник Правда.Ру

Карпин рассказал о ситуации с зарплатами футболистов "Ростова"

Спорт » Командные виды » Футбол

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в интервью "РБК Юг" сообщил о том, что в клубе пока не было разговора о сокращении зарплат футболистов. Ранее о снижении окладов на время остановки чемпионата с игроками договорились:

  • ЦСКА;
  • "Спартак";
  • "Зенит";
  • "Динамо";
  • "Рубин";
  • "Уфа";
  • "Крылья Советов".

По словам Карпина, такие меры пока не нужны. В то же время, если возникнет такая необходимость, то со стороны игроков возражений быть не должно.

"Разговоров пока таких нет. Если это нужно будет сделать, проблем не будет, футболисты с пониманием отнесутся", - заявил Карпин.

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