Панарин сравнил себя с Месси

Хоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин в интервью Александру Кержакову в Instagram заявил, что мог бы быть таким же футболистом, как Лионель Месси.

Панарин отметил, что в чемпионате России по футболу мог бы выступать за питерский "Зенит".

"В РПЛ играл бы за "Зенит". Есть такой футболист Месси, вот я примерно такой же "технарик", - заявил Панарин.

Артемий Панарин

Панарин перешел в "Рейнджерс" из "Коламбуса". Он подписал контракт на 7 лет. Средняя зарплата игрока составит 11,642 млн долларов. Это второй показатель среди хоккеистов НХЛ. Больше зарплата только у канадской суперзвезды "Эдмонтона" Коннора Макдэвида.