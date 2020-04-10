Хоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин в интервью Александру Кержакову в Instagram заявил, что мог бы быть таким же футболистом, как Лионель Месси.
Панарин отметил, что в чемпионате России по футболу мог бы выступать за питерский "Зенит".
"В РПЛ играл бы за "Зенит". Есть такой футболист Месси, вот я примерно такой же "технарик", - заявил Панарин.
Панарин перешел в "Рейнджерс" из "Коламбуса". Он подписал контракт на 7 лет. Средняя зарплата игрока составит 11,642 млн долларов. Это второй показатель среди хоккеистов НХЛ. Больше зарплата только у канадской суперзвезды "Эдмонтона" Коннора Макдэвида.
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