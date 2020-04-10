Клишина поддержала карантин в России и привела пример Нью-Йорка

Российская легкоатлетка Дарья Клишина, проживающая в США, рассказала о ситуации с коронавирусом в Америке. По её словам, самое тяжёлое положение сейчас в Нью-Йорке.

Клишина заявила, что в Атланте можно выходить на улицу, но многие люди остаются дома. Ожидается, что пик распространения в США придётся на конец апреля.

"Предполагается, что пик по количеству зараженных в Америке придется на конец апреля. То, что сейчас творится в Нью-Йорке, это ужасно. Честно говоря, ситуация очень плачевная", — приводит РИА "Новости" слова Клишиной.

"Карантин в России — правильное решение"

Также легкоатлетка поддержала режимы самоизоляции или карантина, которые были введены в разных регионах России. На данный момент в США зафиксировано в 40 раз больше случаев заболевания COVID-19, чем в РФ.

"То, что в России ввели жесткий карантин, несмотря на то, что в России не так много случаев заболевания коронавирусом, как в других странах, это самое логичное и правильное решение, чтобы предотвратить этот ужас, который происходит сейчас в Америке", — заявила спортсменка.

Коронавирус в США