Малкин рассказал об ужасах коронавируса в Нью-Йорке

Хоккеист "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин в прямом эфире Instagram рассказал о ситуации с коронавирусом COVID-19 в США. Россиянин на время пандемии уехал в Майами, где, по его словам, сохраняется спокойная обстановка.

Также Малкин заявил, что не понимает людей, которые не верят в существование коронавируса. Хоккеист привёл пример Нью-Йорка и назвал ситуацию там катастрофой.

"В Нью-Йорке сейчас реальная катастрофа. В Манхэттене, который очень маленький, живет миллион человек. Все сжато в одной точке. Слышал, там трупы привозят даже в Центральный парк. А некоторые люди смотрят на это и не верят, думают, что фейк и чуть ли не актеры в новостях. Мои друзья там не выходят на улицу. К нам все идет через новости. Когда ты видишь, как трупы складывают друг на друга, — это уже не смешно, это кошмар, большая трагедия", — заявил Малкин.

Статистика COVID-19 в США

На данный момент в США выявлено более 468 тысяч случаев заражения. Статистика по Нью-Йорку: