Европейский футбол оживает: Бундеслига вернётся в начале мая

Директор Бундеслиги Кристиан Зайферт в интервью New York Times заявил, что турнир, вероятнее всего, будет возобновлён в начале мая. Организация проводит чемпионаты в двух высших дивизионах немецкого футбола.

На этой неделе команды возобновили тренировки под строгим наблюдением врачей. Все клубы соблюдают меры предосторожности, чтобы не допустить заражения игроков.

Болельщиков на стадионах не будет

По словам Зайферта, в Бундеслиге понимают, что вернуть зрителей на стадионы в условиях пандемии будет невозможно до конца 2020 года. Поэтому руководство совместно с клубами приняло решение играть без зрителей, чтобы выполнить телевизионные контракты.

В таком случае на матчах Бундеслиги будут находиться не более 239 человек — это сами футболисты, персонал клуба и стадиона. В таком случае клубы потеряют часть доходов от проведения игр со зрителями, но смогут выжить в условиях пандемии.

Бундеслига продлится до конца июня

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски назвал более конкретные очертания доигровки сезона. По его словам, Бундеслига вернётся в первую или вторую неделю мая.

"Бундеслига может вернуться в первую или вторую неделю мая, будет играть раз в неделю без фанов. Возможно до конца июня. В больницах нет какого-то дополнительного движения, ажиотажа, все под контролем в Германии", — заявил Левандовски в интервью на YouTube-канале HajtPark.

То есть ожидать первый матч чемпионата Германии можно уже 1 мая. Бундеслига традиционно проводит одну игру из тура в пятницу.

Остановка Бундеслиги

Чемпионат Германии был остановлен после 25-го тура. Командам и первой, и второй Бундеслиги необходимо провести ещё девять туров.

В 26-м туре должны состояться такие матчи:

"Майнц" — "Лейпциг";

"Кёльн" — "Фортуна";

"Падерборн" — "Хоффенхайм";

"Фрайбург" — "Вердер";

"Шальке" — "Аугсбург";

"Герта" — "Унион";

"Боруссия" М — "Байер";

"Бавария" — "Айнтрахт";

"Вольфсбург" — "Боруссия" Д.

Кроме того, ещё нужно провести решающие матчи Кубка Германии. В полуфинал турнира вышли: