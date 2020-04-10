Директор Бундеслиги Кристиан Зайферт в интервью New York Times заявил, что турнир, вероятнее всего, будет возобновлён в начале мая. Организация проводит чемпионаты в двух высших дивизионах немецкого футбола.
На этой неделе команды возобновили тренировки под строгим наблюдением врачей. Все клубы соблюдают меры предосторожности, чтобы не допустить заражения игроков.
По словам Зайферта, в Бундеслиге понимают, что вернуть зрителей на стадионы в условиях пандемии будет невозможно до конца 2020 года. Поэтому руководство совместно с клубами приняло решение играть без зрителей, чтобы выполнить телевизионные контракты.
В таком случае на матчах Бундеслиги будут находиться не более 239 человек — это сами футболисты, персонал клуба и стадиона. В таком случае клубы потеряют часть доходов от проведения игр со зрителями, но смогут выжить в условиях пандемии.
Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски назвал более конкретные очертания доигровки сезона. По его словам, Бундеслига вернётся в первую или вторую неделю мая.
"Бундеслига может вернуться в первую или вторую неделю мая, будет играть раз в неделю без фанов. Возможно до конца июня. В больницах нет какого-то дополнительного движения, ажиотажа, все под контролем в Германии", — заявил Левандовски в интервью на YouTube-канале HajtPark.
То есть ожидать первый матч чемпионата Германии можно уже 1 мая. Бундеслига традиционно проводит одну игру из тура в пятницу.
Чемпионат Германии был остановлен после 25-го тура. Командам и первой, и второй Бундеслиги необходимо провести ещё девять туров.
В 26-м туре должны состояться такие матчи:
Кроме того, ещё нужно провести решающие матчи Кубка Германии. В полуфинал турнира вышли:
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