Бывший футболист "Локомотива" Александр Алиев сообщил, что сдал тест на COVID-19. Ранее спортсмен назвал коронавирус фейком.
"Я в это не верю. Я думаю, что все это фейки. Слышал, что сегодня в Италии умерло 368 людей. Но я думаю, что все это фейк", — говорил Алиев в середине марта.
Алиев тогда записал видео, на котором гуляет по Киеву без маски и общается с людьми. Спустя три недели украинский спортсмен несколько изменил свою позицию.
"Сходил и сдал тест. Сказали ждать результата. Самочувствие? Ну, такое. Кашель. Днем температура 36,5, а к вечеру поднимается — 36,9. Мне кажется, мы уже давно все переболели этой болезнью", — заявил Алиев в "сториз" Instagram.
Алиев большую часть карьеры провёл в киевском "Динамо". В России украинец выступал за:
Белорусской милиции предстоит принять непростое решение: заводить или нет уголовное дело о халатности, повлекшей за собой смерть человека, против самого Батьки - Александра Лукашенко.