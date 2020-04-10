Футболист Алиев, считавший коронавирус фейком, ждёт результатов теста

Бывший футболист "Локомотива" Александр Алиев сообщил, что сдал тест на COVID-19. Ранее спортсмен назвал коронавирус фейком.

"Я в это не верю. Я думаю, что все это фейки. Слышал, что сегодня в Италии умерло 368 людей. Но я думаю, что все это фейк", — говорил Алиев в середине марта.

Алиев тогда записал видео, на котором гуляет по Киеву без маски и общается с людьми. Спустя три недели украинский спортсмен несколько изменил свою позицию.

"Сходил и сдал тест. Сказали ждать результата. Самочувствие? Ну, такое. Кашель. Днем температура 36,5, а к вечеру поднимается — 36,9. Мне кажется, мы уже давно все переболели этой болезнью", — заявил Алиев в "сториз" Instagram.

Александр Алиев

Алиев большую часть карьеры провёл в киевском "Динамо". В России украинец выступал за: