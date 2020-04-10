Нурмагомедов, Фергюсон и Уайт отреагировали на отмену турнира UFC 249

Главные участники турнира UFC 249 отреагировали на отмену боёв из-за пандемии коронавируса. Поединки должны были состояться 18 апреля в индейской резервации в Калифорнии.

Дана Уайт даже нашёл замену Хабибу Нурмагомедову, который не смог вылететь из России в США. Вместо него в октагон против Тони Фергюсона должен был выйти Джастин Гэтжи. UFC анонсировал полный кард вечера, но спустя два дня турнир всё же отменили.

По заявлению UFC, это произошло из-за позиции транслятора ESPN. Дана Уайт подтвердил эту информацию, заявив, что ему звонили "очень большие боссы".

"В то время как организация была полностью готова провести турнир UFC 249, ESPN попросил отложить этот ивент и все последующие события на неопределённый срок в связи с пандемией коронавируса. UFC с нетерпением ожидает возобновления полного расписания турниров как можно скорее", — говорится в заявлении UFC.

Уайт обещает провести турнир позже

Дана Уайт заявил, что обязательно проведёт этот турнир. Бои состоятся на острове, где сейчас готовится инфраструктура.

"Я собираюсь наладить отношения с людьми, которые были готовы подняться и сразиться 18 апреля. Сделаю всё возможное, чтобы все эти парни чувствовали себя комфортно. UFC будет первым видом спорта, который вернётся. Мы проведём бой на острове", — заявил Уайт в комментарии MMAJunkie.

Фергюсон уже не скандалит

Фергюсон, который ранее во всю критиковал Хабиба Нурмагомедова из-за срыва их поединка, на этот раз отреагировал более сдержанно.

"Уверен, для этого есть веская причина, давайте смотреть на вещи реально. Мне же нужно продолжать сохранять веру, нужно держаться. Я просто намерен собирать трофеи и продолжать делать то же самое, что и раньше. Не перестану улыбаться и тренироваться", — приводит ESPN слова Фергюсона.

Нурмагомедов взывает к Аллаху

Хабиб после объявления отмены опубликовал в Instagram пост, в котором прямо не высказался о турнире. Но болельщики восприняли сообщение именно как реакцию на отмену.