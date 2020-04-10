Украинский боксёр Александр Усик в интервью политику Елене Бондаренко высказал свою позицию по Крыму. На Украине уроженца Симферополя постоянно критикуют за то, что он не называет полуостров украинским.
По его словам, украинские власти не обращают внимания на людей, которые проживают в Крыму, а беспокоятся только о территории. По мнению Усика, Украина в Крыму и Донбассе кинула своих людей на произвол судьбы.
"Мы кинули своих граждан на произвол судьбы. Мы кричим: "Территория, чей Крым?". Да хрен с ним, люди, которые там, — это и есть Крым. На Донбассе, везде — люди. Мы забываем о людях. Территория, территория. Хорошо, территория, и что? А люди, которые там живут, они не самое ценное, что ли?
Нам вообще без разницы, кто там живёт, как они живут, что у них происходит. Вы представляете, чтобы два миллиона крымчан переехали в Киев или куда-то там ещё? Куда они поедут? Без ничего, без никого. Мы об этом не думаем.
Люди никого не интересуют, а интересует территория. Я в первую очередь переживаю за людей, реально об этом думаю иногда. Может, я об этом не говорю, но думаю: а как они там? В Крыму — понятно, а в Донецке, Луганске? То, что происходит, это большая беда, умирает очень много людей", — заявил Усик.
Белорусской милиции предстоит принять непростое решение: заводить или нет уголовное дело о халатности, повлекшей за собой смерть человека, против самого Батьки - Александра Лукашенко.