Украинский боксёр Усик ответил на вопрос, чей Крым

Украинский боксёр Александр Усик в интервью политику Елене Бондаренко высказал свою позицию по Крыму. На Украине уроженца Симферополя постоянно критикуют за то, что он не называет полуостров украинским.

По его словам, украинские власти не обращают внимания на людей, которые проживают в Крыму, а беспокоятся только о территории. По мнению Усика, Украина в Крыму и Донбассе кинула своих людей на произвол судьбы.