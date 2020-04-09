Чемпионат Европы по баскетболу перенесен с 2021 на 2022 год

Чемпионат Европы по баскетболу среди мужских сборных 2021 года не состоится в запланированные сроки. Турнир должен был состояться со 2 по 19 сентября. Решение принято из-за переноса Олимпиады-2020, сообщает пресс-служба Международной федерации баскетбола (FIBA).

Европейское первенство должно состояться в четырёх странах:

Германии;

Грузии;

Чехии;

Италии.

Новые сроки проведения турнира - 1-18 сентября 2022 года.

Евробаскет-2021

Квалификацию на Евробаскет продолжают 32 команды, поделённые на 8 групп по 4. Сборные проводят турнир в два круга, лучшие три из группы выходят на чемпионат Европы.

Сборная России выступает в группе с Италией, Эстонией и Северной Македонией. После двух туров у команды одна победа и одно поражение.