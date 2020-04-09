Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин считает, что вести разговоры только о зарплатах футболистов несправедливо. Ранее сообщалось, что игроки "железнодорожников" отказались идти на снижение окладов в связи с пандемией коронавируса.
Сёмин считает, что во время кризиса необходимо говорить о зарплатах не только футболистов, но и депутатов или топ-менеджеров госкорпораций.
"Судя по информационному потоку, других видов спорта и, более того, сфер деятельности в России не существует.
Никто не задается вопросом о сокращении зарплат членов Госдумы или топ-менеджеров различных компаний, которые также не могут — полностью или частично — осуществлять свою деятельность.
Может, я что-то пропустил. Но говорят почему-то только о футболистах. Убежден, что такой крен внимания в их сторону абсолютно несправедлив", — заявил Сёмин в интервью "СЭ".
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