Сёмин: Почему все говорят о зарплатах футболистов, а не депутатов?

Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин считает, что вести разговоры только о зарплатах футболистов несправедливо. Ранее сообщалось, что игроки "железнодорожников" отказались идти на снижение окладов в связи с пандемией коронавируса.

Сёмин считает, что во время кризиса необходимо говорить о зарплатах не только футболистов, но и депутатов или топ-менеджеров госкорпораций.