Торбинский рассказал про комендантский час в Майами

Бывший футболист сборной России Дмитрий Торбинский рассказал о жизни в США во время пандемии коронавируса. Игрок в феврале переехал в Майами, где занялся тренерской деятельностью.

По словам Торбинского, днём в городе никаких ограничений по передвижению нет. Комендантский час в Майами установлен с 23 часов до 5 утра.

"Все нормально, я сейчас в Майами. В городе действует комендантский час с 11 вечера до 5 утра. Скорее всего, за нарушение может что-то быть, но, честно говоря, не знаю. Днем мы выходим спокойно на улицу, бегаем, катаемся на велосипедах. Здесь нет такого ограничения, как в России, по передвижению по городу. Насколько я знаю, досуг пока не запрещен", — заявил Торбинский в интервью РИА "Новости".

Коронавирус в США

В США на данный момент зафиксировано 418 635 случаев заражения коронавирусом. Статистика в штате Флорида: