В Англии планируют доиграть сезон за 56 дней

Глава Английской футбольной лиги (EFL) Рик Пэрри разослал письмо 71-му клубу, входящему в состав организации. Команды начнут готовиться к возобновлению турниров не раньше 16 мая.

В состав EFL входят Чемпионшип, лига 1 и лига 2. Сообщается, что чемпионат планируется начать летом. Чемпионат могут доиграть за 56 дней, говорится в письме.

Футбольный сезон в Англии был приостановлен в начале марта из-за пандемии коронавируса.