Боец смешанных единоборств Джефф Монсон заявил, что поддерживает изменения в конституцию России в части "обнуления" президентских сроков Владимира Путина. Американец в декабре 2015 года получил российское гражданство, а в сентябре 2018 года стал депутатом горсовета Красногорска от "Единой России".
По словам Монсона, в любом случае окончательное решение по вопросу поправок в конституцию будет принимать народ. Также он считает, что если люди не захотят избрания Владимира Путина президентом, то не допустят этого.
"В конечном счёте принимать решение всё равно будет народ. Если они захотят принять их, то сделают это.
Рузвельт был президентом Америки четыре срока подряд - люди переизбирали его снова и снова, пока он не умер. После его смерти президентские сроки были ограничены, но я не вижу разницы между одним или пятью сроками.
Если президент делает свою работу хорошо и народ доволен, зачем нужны временные ограничения? Люди не переизберут его, если он их не устроит. В этом плане новая Конституция ничего не изменит", - заявил Монсон в интервью Sport24.
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