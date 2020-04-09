Боец Монсон не видит разницы между одним и пятью сроками Путина

Боец смешанных единоборств Джефф Монсон заявил, что поддерживает изменения в конституцию России в части "обнуления" президентских сроков Владимира Путина. Американец в декабре 2015 года получил российское гражданство, а в сентябре 2018 года стал депутатом горсовета Красногорска от "Единой России".

По словам Монсона, в любом случае окончательное решение по вопросу поправок в конституцию будет принимать народ. Также он считает, что если люди не захотят избрания Владимира Путина президентом, то не допустят этого.