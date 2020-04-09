УЕФА сделал заявление по городам Евро-2020

УЕФА сделал заявление по поводу информации о сокращении количества городов, которые примут Евро-2020. СМИ сообщали, что Бильбао и Рим могут отказаться от проведения чемпионата Европы из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Представитель УЕФА отметил, что союз не намерен менять список городов Евро-2020 или их количество.

"Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Мы намерены сохранить прежнее расписание матчей и провести их в тех же городах, что и планировалось. Однако сейчас расписание игр пока не утверждено официально. УЕФА находится на связи со всеми 12 принимающими городами по этому вопросу. Дальнейшие объявления будут сделаны позднее", — заявил представитель УЕФА.

Ранее член исполкома УЕФА Алексей Сорокин сообщил, что у организации есть время до 30 апреля, чтобы определиться с городами.