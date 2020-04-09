"Сельта" сократила зарплату Смолову

Футбольный клуб "Сельта" объявил о договорённости с футболистами о снижении зарплаты. Сокращение будет введено до возобновления чемпионата Испании, остановленного из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Вместе с тем клуб не назвал сумму, на которую снизит зарплаты футболистам.

"Клуб сегодня заключил соглашение о снижении зарплаты с членами тренерского штаба и игроками из первой команды и дубля, а также с остальными сотрудниками с заработной платой, превышающей определенную сумму, включая медицинских сотрудников и директоров", — сообщается на сайте "Сельты".

Смолов в "Сельте"

Для 29-летнего Смолова "Сельта" — седьмая команда в карьере. В Испанию он перешел в январе и успел до остановки чемпионата провести 6 игр в составе команды, забив один гол.

Ранее он выступал за:

"Динамо" (Москва) — 77 матчей, 4 гола;

"Фейеноорд" (Голландия) — 14 матчей, 1 гол;

"Анжи" — 41 матч, 3 гола;

"Урал" — 23 матча, 8 голов;

"Краснодар" — 101 матч, 64 гола;

"Локомотив" — 48 матчей, 11 голов.

В составе сборной России провёл 39 матчей и забил 14 голов.