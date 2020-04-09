Футбольный клуб "Сельта" объявил о договорённости с футболистами о снижении зарплаты. Сокращение будет введено до возобновления чемпионата Испании, остановленного из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Вместе с тем клуб не назвал сумму, на которую снизит зарплаты футболистам.
"Клуб сегодня заключил соглашение о снижении зарплаты с членами тренерского штаба и игроками из первой команды и дубля, а также с остальными сотрудниками с заработной платой, превышающей определенную сумму, включая медицинских сотрудников и директоров", — сообщается на сайте "Сельты".
Для 29-летнего Смолова "Сельта" — седьмая команда в карьере. В Испанию он перешел в январе и успел до остановки чемпионата провести 6 игр в составе команды, забив один гол.
Ранее он выступал за:
В составе сборной России провёл 39 матчей и забил 14 голов.
Белорусской милиции предстоит принять непростое решение: заводить или нет уголовное дело о халатности, повлекшей за собой смерть человека, против самого Батьки - Александра Лукашенко.