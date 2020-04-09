Голиков назвал руководство СБР "бандой"

Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Голиков заявил, что не хочет работать в организации. Девятого апреля на заседании правления он был отстранён от занимаемой должности.

Временно исполнительным директором назначен Виктор Майгуров. СБР также запустил проверку информации о том, что Владимир Драчёв использовал средства организации для оплаты личного водителя своей жены.