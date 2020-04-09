Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Голиков заявил, что не хочет работать в организации. Девятого апреля на заседании правления он был отстранён от занимаемой должности.
Временно исполнительным директором назначен Виктор Майгуров. СБР также запустил проверку информации о том, что Владимир Драчёв использовал средства организации для оплаты личного водителя своей жены.
"Чтобы временно отстранить, нужны некие основаниях, а их на данный момент нет. Знаете, как загадочно получается — в теории могли бы быть любые основания, предусмотренные рамками закона. Если человеку присылают бумагу о том, что он временно отстранен, то у него будут вопросы, верно? Я в этой банде работать не желаю. Я имею ввиду правление, конкретно их. Я не говорю про всех сотрудников СБР, тренеров и других", — приводят РИА "Новости" слова Голикова.
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