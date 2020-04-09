Польховский подтвердил информацию о тренерах сборной России по биатлону

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Валерий Польховский заявил, что информация в СМИ о новом тренерском штабе сборной на следующий сезон является частично достоверной. Ранее в распоряжении Sports. ru оказались документы, которые были рассмотрены на правлении СБР.

В них говорится, что региональные федерации проголосовали за различные кандидатуры тренеров сборной России, в результате чего получилось следующее:

главный тренер — Валерий Польховский (11 голосов), упразднение должности (10), Анатолий Хованцев (1), Анна Богалий (1);

(11 голосов), упразднение должности (10), Анатолий Хованцев (1), Анна Богалий (1); тренер женской команды — Роберт Кабуков (12), Сергей Белозёров (6);

(12), Сергей Белозёров (6); тренер мужской команды — Владимир Королькевич (?), Виталий Норицын (1).

Ранее правление СБР предоставило Польховскому право сформировать предложение по тренерскому штабу. Оно должно быть рассмотрено 10 апреля.