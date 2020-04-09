Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Источник Правда.Ру

Польховский подтвердил информацию о тренерах сборной России по биатлону

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Валерий Польховский заявил, что информация в СМИ о новом тренерском штабе сборной на следующий сезон является частично достоверной. Ранее в распоряжении Sports. ru оказались документы, которые были рассмотрены на правлении СБР.

В них говорится, что региональные федерации проголосовали за различные кандидатуры тренеров сборной России, в результате чего получилось следующее:

  • главный тренер — Валерий Польховский (11 голосов), упразднение должности (10), Анатолий Хованцев (1), Анна Богалий (1);
  • тренер женской команды — Роберт Кабуков (12), Сергей Белозёров (6);
  • тренер мужской команды — Владимир Королькевич (?), Виталий Норицын (1).

Ранее правление СБР предоставило Польховскому право сформировать предложение по тренерскому штабу. Оно должно быть рассмотрено 10 апреля.

"Признаю, что часть информации, просочившейся в СМИ, действительно имело место. Но до того как правление СБР утвердит состав тренеров сборных, не считаю себя в праве что-либо комментировать", — приводит РИА "Новости" слова Польховского.

Темы биатлон валерий польховский
Новости Все >
Политолог: демократы никогда бы не позволили Сандерсу дойти до выборов
В бизнес-центре “Панорама” в Москве произошел взрыв
Эксперт рассказал о проблемах исследования рассеянного склероза
Треть россиян предпочитает "удалёнке" работу в офисе
Эксперт: правовая грамотность россиян повысилась
Голиков назвал руководство СБР "бандой"
В Алании нашли сотни тысяч литров спирта непонятного происхождения
Игорь Коротченко рассказал, почему армия "застрахована" от коронавируса
Роберт Де Ниро оказался главным злодеем Голливуда
Польховский подтвердил информацию о тренерах сборной России по биатлону
Последние материалы
Роберт Де Ниро оказался главным злодеем Голливуда
Польховский подтвердил информацию о тренерах сборной России по биатлону
Всемирный банк снизил прогнозируемые показатели ВВП в России
Создан пластырь для защиты от сердечного приступа
В Подмосковье задержан замначальника управления МВД "Орехово-Зуевское"
Минздрав предупредил об опасности кондиционеров в период коронавируса
В Башкирии парикмахерским могут разрешить работать во время карантина
Коронавирус уничтожает авианосцы США
Зачем Россия вернулась в сделку ОПЕК+ по нефти
Финский эксперт: пандемия - новый Гитлер для Европы
Популярное
Новости Белоруссии
В отделение милиции Белоруссии поступило заявление на Лукашенко

Белорусской милиции предстоит принять непростое решение: заводить или нет уголовное дело о халатности, повлекшей за собой смерть человека, против самого Батьки - Александра Лукашенко.

В отделение милиции Белоруссии поступило заявление на Лукашенко
Названы продукты, которые подорожают в ближайшее время
Экономика и бизнес
Названы продукты, которые подорожают в ближайшее время
Мир. Новости мира
СМИ: Британская разведка озвучила новую версию появления коронавируса
США и Канада. Новости и аналитика
COVID-19 — не природный вирус, а выведенный с заранее намеченными целями
Любовь Степушова Коронавирус уничтожает авианосцы США Любовь Степушова Василий Амирджанов Психологическое выгорание может разрушить государство Василий Амирджанов Петр Дерябин Эмоциональное выгорание — болезнь, ставшая нормой Петр Дерябин
Комментарии
"Это оскорбляет меня и Путина": еще раз о "корысти" России
Правительство: поддержим при пандемии западные компании, а не российские
Зачем Россия вернулась в сделку ОПЕК+ по нефти
"И печенеги терзали, и половцы": Путин пообещал победить коронавирус
В отделение милиции Белоруссии поступило заявление на Лукашенко
В отделение милиции Белоруссии поступило заявление на Лукашенко
Эксперты назвали последствия эпидемии и кризиса-2020
Фильмы ужасов в реале — биооружие США уничтожает создателей
"И печенеги терзали, и половцы": Путин пообещал победить коронавирус
Эксперты назвали последствия эпидемии и кризиса-2020
"И печенеги терзали, и половцы": Путин пообещал победить коронавирус
Эксперты назвали последствия эпидемии и кризиса-2020
"И печенеги терзали, и половцы": Путин пообещал победить коронавирус
COVID-19 — не природный вирус, а выведенный с заранее намеченными целями
В ГТС Украины заявили: мы готовы к прекращению транзита газа из России
COVID-19 — не природный вирус, а выведенный с заранее намеченными целями
Эпидемия: нелегальные мигранты особенно опасны
Эпидемия: нелегальные мигранты особенно опасны
Эпидемия: нелегальные мигранты особенно опасны
Эпидемия: нелегальные мигранты особенно опасны
Гендиректор ВОЗ рассказал, что получает угрозы в свой адрес
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ