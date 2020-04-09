Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Валерий Польховский заявил, что информация в СМИ о новом тренерском штабе сборной на следующий сезон является частично достоверной. Ранее в распоряжении Sports. ru оказались документы, которые были рассмотрены на правлении СБР.
В них говорится, что региональные федерации проголосовали за различные кандидатуры тренеров сборной России, в результате чего получилось следующее:
Ранее правление СБР предоставило Польховскому право сформировать предложение по тренерскому штабу. Оно должно быть рассмотрено 10 апреля.
"Признаю, что часть информации, просочившейся в СМИ, действительно имело место. Но до того как правление СБР утвердит состав тренеров сборных, не считаю себя в праве что-либо комментировать", — приводит РИА "Новости" слова Польховского.
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