ФИФА обновила рейтинг национальных сборных. В апрельской версии, которая опубликована на сайте организации, не произошло никаких изменений. Это связано с отменой мартовских игр из-за пандемии коронавируса.
Таким образом, сборная России осталась на 38-м месте рейтинга ФИФА. Возглавляет список, как и раньше, команда Бельгии.
Сборная Дании, которая так же станет соперником россиян на Евро-2020, занимет 16-е место. Команда Финляндии идёт 58-й.
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