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Источник Правда.Ру

Россия осталась на своём месте в рейтинге ФИФА

Спорт » Командные виды » Футбол

ФИФА обновила рейтинг национальных сборных. В апрельской версии, которая опубликована на сайте организации, не произошло никаких изменений. Это связано с отменой мартовских игр из-за пандемии коронавируса.

Таким образом, сборная России осталась на 38-м месте рейтинга ФИФА. Возглавляет список, как и раньше, команда Бельгии.

Сборная Дании, которая так же станет соперником россиян на Евро-2020, занимет 16-е место. Команда Финляндии идёт 58-й.

Рейтинг ФИФА

  1. Бельгия - 1765 очков.
  2. Франция - 1733.
  3. Бразилия - 1712.
  4. Англия - 1661.
  5. Уругвай - 1645.
  6. Хорватия - 1642.
  7. Португалия - 1639.
  8. Испания - 1636.
  9. Аргентина - 1623.
  10. Колумбия - 1622.
  11. Мексика - 1621.
  12. Швейцария - 1608.
  13. Италия - 1607.
  14. Голландия - 1604.
  15. Германия - 1602.
  16. Дания - 1598.
  17. Чили - 1579.
  18. Швеция - 1579.
  19. Польша - 1559.
  20. Сенегал - 1555.
  21. Перу - 1544.
  22. США - 1542.
  23. Уэльс - 1540.
  24. Украина - 1537.
  25. Венесуэла - 1517.
  26. Австрия - 1507.
  27. Тунис - 1506.
  28. Япония - 1500.
  29. Турция - 1494.
  30. Сербия - 1494.
  31. Нигерия - 1493.
  32. Словакия - 1490.
  33. Иран - 1489.
  34. Ирландия - 1486.
  35. Алжир - 1482.
  36. Северная Ирландия - 1476.
  37. Румыния - 1475.
  38. Россия - 1470.
  39. Исландия - 1465.
  40. Корея - 1464.
Темы фифа рейтинг фифа сборная россии по футболу
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