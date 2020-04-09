Россия осталась на своём месте в рейтинге ФИФА

ФИФА обновила рейтинг национальных сборных. В апрельской версии, которая опубликована на сайте организации, не произошло никаких изменений. Это связано с отменой мартовских игр из-за пандемии коронавируса.

Таким образом, сборная России осталась на 38-м месте рейтинга ФИФА. Возглавляет список, как и раньше, команда Бельгии.

Сборная Дании, которая так же станет соперником россиян на Евро-2020, занимет 16-е место. Команда Финляндии идёт 58-й.

Рейтинг ФИФА