В чемпионате Таджикистана забит шикарный гол "ножницами"

Матч 1-го тура чемпионата Таджикистана "Душанбе-83" - "Истикол" завершился победой гостей со счётом 7:0. Один из голов в этой игре вышел особенно красивым. Форвард Манучехр Джалилов отправил мяч в ворота ударом "ножницами".

Чемпионат Таджикистана по футболу

Таджикистан является одной из четырёх стран, в которых продолжаются футбольные чемпионаты. Также в футбол играют в Белоруссии, Туркменистане и Никарагуа.

Чемпионат Таджикистана проводится с 1992 года. Рекордсменом по количеству трофеев - восемь - является "Истикол". Команда выиграла последние шесть титулов.